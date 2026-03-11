Mulher ferida com gravidade em capotamento de trator na Fonte Longa (Mêda) helitransportada para Hospital da Guarda

O capotamento de um trator na localidade de Fonte Longa, no concelho da Mêda, provocou esta quarta-feira um ferido grave e dois leves. As vítimas são todas mulheres, adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela a O INTERIOR.

A mulher ferida com gravidade tem 48 anos e foi helitransportada para o Hospital Sousa Martins, na Guarda. O acidente ocorreu numa propriedade agrícola tendo o alerta sido dado pelas 13h40. O acidente mobilizou 20 operacionais e oito viaturas dos bombeiros da Mêda, da ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) de Vila Nova de Foz Côa, GNR e o helicóptero do INEM.