GCR Casal de Cinza conquista campeonato feminino da AF Guarda

O Grupo Cultural e Recreativo de Casal de Cinza sagrou-se campeão distrital de futsal feminino da Associação de Futebol da Guarda. Depois de ter vencido o primeiro jogo da final, também ganhou fora de casa ao NDS Guarda por 4-0 e fez a festa de campeão.

A equipa, que não sofreu qualquer golo nos dois jogos derradeiros, vai participar na Taça Nacional com o objetivo de tentar lutar pela subida à II Divisão.

Este é mais um marco histórico para o clube de Casal de Cinza, que tem demonstrado um forte crescimento no futsal feminino da região.

Recorde-se que a equipa já tinha conquistado, em dezembro, a Taça Distrital da modalidade ao vencer o NDS 1-0.