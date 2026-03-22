Sérgio Costa diz que literacia ambiental «está esquecida»

Hoje comemora-se o Dia Mundial da Água, e Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, diz que a «literacia ambiental está esquecida». O autarca dá o seu exemplo a quem se cruza por ele, dizendo que é «muito poupado o que diz respeito à água: anhos rápidos, torneira sempre fechada, autoclismo reduzido para o mínimo».

Sérgio Costa lembra que «são pequenos truques que, ao final do mês, se refletem em milhares de litros de água poupada». Daí o autarca recordar a importância da literacia ambiental, principalmente «junto dos jovens, para que tomem nota da necessidade de poupança de água, porque a seguir poupamos também a quantidade de águas residuais que têm de ser tratadas».

Falamos de «pequenos custos que, em conjunto, fazem valores altos». Sendo que, «poupar o meio ambiente é uma obrigação de todos».

O Dia Mundial da Água comemora-se a 22 de março, e foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, e constitui uma oportunidade para refletir sobre a importância da água e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos.