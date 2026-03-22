Agate Sousa é campeã do mundo do salto em comprimento “indoor”

Agate Sousa sagrou-se, este domingo, campeã do mundo do salto em comprimento em pista curta nos Mundiais que estão a decorrer em Torun (Polónia).

A atleta do Benfica, de 25 anos, venceu a final direta com um salto a 6,92 metros, na sua quinta tentativa, tornando-se na segunda medalhada portuguesa na disciplina, depois da recordista nacional Naide Gomes, campeã em Valência2008 e vice-campeã em Moscovo2006 e Doha2010.

Agate Sousa, terceira classificada nos Europeus ao ar livre Roma2024, que tem como recorde pessoal os 7,03 metros alcançados em 2023, ainda como são-tomense, conquistou a 18.ª medalha de Portugal em Mundiais em pista coberta, a sexta de ouro e a primeira na 21.ª edição, que termina hoje.