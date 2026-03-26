Concurso para arrendamento do Hotel Turismo lançado amanhã na Guarda

O município da Guarda e o Turismo de Portugal vão lançar, esta sexta-feira, pelas 16 horas, na Sala dos Arcos do Hotel de Turismo da Guarda o concurso para arrendamento do imóvel, segundo adianta a autarquia em comunicado. A sessão vai contar com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado.

Recorde-se que o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, tinha prometido o lançamento do concurso para a passada segunda-feira, 23 de março, mas nada foi publicado em Diário da República.