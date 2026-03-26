Cabaz essencial sobe para 254 euros

O cabaz essencial com 63 produtos, monitorizado pela Deco Proteste, aumentou 12,57 euros desde início do ano, fixando-se num novo máximo de 254,40 euros. «Este aumento representa novamente o valor mais alto desde que a organização de defesa do consumidor iniciou esta análise, em 2022».
Entre 18 e 25 de março, os produtos cujo preço mais aumentaram percentualmente foram a curgete (17 por cento para 2,75 euros), o tomate chucha (15 por cento para 2,60 euros) e a cebola (10 por cento para 1,42 euros). Comparando com o mesmo período do ano passado, a maior subida percentual de preço verificou-se em produtos como a couve-coração (53 por cento, custando atualmente 1,87 euros), o café torrado moído (39 por cento, para os atuais 5,15 euros) e o robalo (39 por cento), o que se reflete num custo de 9,81 euros por quilograma.
O cabaz essencial monitorizado pela associação inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, sendo considerados, entre outros, produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maça, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo, manteiga, entre vários outros.
