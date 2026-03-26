Museu do Côa comemora 30 anos do Parque Arqueológico do Vale do Côa

Para comemorar os 30 anos do Parque Arqueológico do Vale do Côa o Museu do Côa vai promover um conjunto de atividades esta quinta e sexta-feira com o Agrupamento de Escolas Tenente-Coronel Adão Carrapatoso.

Hoje, realiza-se o “Mega Acampamento”, a partir das 17h30 com os alunos do ensino secundário. A animação começa com um Sunset Party, segue-se o jantar na escola sede, observação astronómica com o astrónomo Paulo Sanches e ceia com atividades diversas.

Na sexta-feira realiza-se a Manifestação da Polémica e Caminhada, com concentração marcada para as 9h30 da manhã de sexta, com alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Secundário, também docentes, técnicos e assistentes operacionais. Segue-se ao longo da manhã a caminhada ao Museu do Côa e intervenções e leitura de poemas.