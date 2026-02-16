Desfile de Carnaval animou Vila Franca das Naves no Domingo Gordo

Vila Franca das Naves (Trancoso) não descurou a tradição e voltou a sair à rua no Domingo Gordo para o tradicional cortejo de Carnaval, o mais antigo da região.

Não faltou crítica social e política, sátira e humor para adornar os carros alegóricos que desfilertam pela rua principal da vila. Como sempre, coube à locomotiva abrir o cortejo, que teve gigantones, mascarados, música e muita cor e alegria. Desta vez, a cantora Safira foi a “rainha” do Carnaval de Vila Franca das Naves.

Terminado o cortejo, houve a queima do entrudo e um espetáculo de Safira.