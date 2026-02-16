IPG vai reduzir número de vagas no regime geral de acesso no próximo ano lectivo

No próximo ano lectivo de 2026/2027 o Politécnico da Guarda vai reduzir o número de vagas pelo regime geral de acesso ao Ensino Superior. São menos 126 vagas no regime geral (passando de 854 vagas para 738), correspondendo a uma diminuição de 14,75 por cento. Ainda assim, o IPG vai ter mais 161 vagas no concurso especial e 5 no regime especial de acesso ao Ensino Superior.

Contas feitas, o IPG é a instituição, em todo o país, que perde mais vagas no Regime Geral de Acesso. Antes da Guarda estão Viana do Castelo (perdeu 119 vagas), Bragança (perdeu 107) e Tomar (menos 72).