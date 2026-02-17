II Torneio Inter Seleções de Basquetebol em Foz Côa

Esta terça-feira, 17 de fevereiro, realiza-se o II Tornei Inter Seleções Amendoeira em Flor, em Vila Nova de Foz Côa. No evento participam as seleções femininas e masculina, sub 14 e sub 16, das seleções distritais da Guarda, Bragança e Vila Real – num total de cerca de 180 atletas participantes.

No Pavilhão da Escola estão a decorrer os jogos femininos e no Pavilhão Municipal os jogos masculinos.

Pelas 9 horas as equipas da Associação de Basquetebol da Guarda defrontaram a de Vila Real (sub14), seguiu-se o mesmo confronto em sub 16; a seguir as equipas de sub 14 de Vila Real jogam contra as equipas de Bragança (12 horas); e às 16 horas os guardenses voltam ao campo para defrontar as seleções distritais de sub 14 de Bragança. Os últimos jogos são das equipas de sub16 que, pelas 17h30 jogam contra as equipas de Bragança.