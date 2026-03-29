Guarda FC defronta esta tarde GD Trancoso e pode conquistar título de campeão

Este domingo à tarde, a partir das 15h15 o Guarda Fc defronta o Grupo Desportivo de Trancoso no Estádio Municipal de Trancoso.

Os Guardenses podem fazer hoje a festa e celebrar a conquista do título se conseguirem a vitória ou, pelo menos, o empate em Trancoso.

O técnico do clube, Rui Ferreira, admite que vão enfrentar um «adversário difícil», mas mantém a confiança na «vitória» do Guarda FC.

O objetivo do técnico e dos jogadores é a conquista do título e «subida novamente ao Campeonato de Portugal», de onde o Guarda FC desceu na época transata.

O objetivo está delineado e pode ser alcançado já esta tarde em Trancoso. O Guarda FC conta 59 pontos, à frente do Ginásio Figueirense que tem 47 e do SC Celoricense que soma 41 pontos na classificação. O Trancoso que defronta hoje o primeiro classificado está em oitavo lugar da tabela com 32 pontos.

No final da tabela de classificações estão GD Foz Côa com 11 pontos e VF Naves com 3 pontos.

Também a contar para a 23° jornada da 1ª Liga distrital CIMA/TAVFER defrontam se esta tarde, todos a partir das 15h15, o AD São Romão e VF Naves; os Vilanovenses e Sp. Mêda; GD Foz Côa e Fornos de Algodres; Aguiar da Beira e SC Celoricense; Vilar Formoso e Ginásio Figueirense e, por fim, Vila Cortez e SC Sabugal.