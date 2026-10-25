Associação de Agricultores de Castelo Branco convoca marcha lenta para 2 de novembro contra o aumento dos combustíveis

A Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco (ADACB) agendou para dia 2 de novembro, no Fundão, uma manifestação e uma marcha lenta de tratores e outras máquinas agrícolas contra o aumento dos combustíveis e custos de produção. A concentração está marcada para as 10h30, no parque industrial.

O objetivo é «dar voz ao descontentamento dos agricultores e exigir medidas concretas na defesa do setor e garantia de preços justos à produção», refere a ADACB em comunicado enviado a O INTERIOR. A associação alerta que a situação está a colocar em causa a viabilidade de muitas explorações e a agravar as dificuldades dos agricultores. A ADACB diz serem insuficientes as medidas anunciadas pelo Governo e defende a redução dos preços dos combustíveis, incluindo o gasóleo agrícola, a redução dos custos dos fertilizantes e dos restantes fatores de produção.