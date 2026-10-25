Exposição “Uma Ursa menor” patente no Museu do Côa

O Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, tem patente até 24 de janeiro a exposição “Uma Ursa Menor”, da artista Maria Sottomayor, numa iniciativa integrada nas comemorações do 30º aniversário do Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC).

A mostra reúne um conjunto de pinturas e objetos onde imagem, palavra e suporte se aproximam, contaminam e deslocam. Maria Sottomayor nasceu no Porto, em 1982, cidade onde vive e trabalha. É artista visual, ilustradora e professora. Licenciou-se em Artes Plásticas – Pintura em 2005 e concluiu, em 2010, o mestrado em Teoria e Crítica de Arte, ambos na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto.