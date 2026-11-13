Rewilding promove regresso do castor aos rios portugueses

A Rewilding Portugal é finalista de uma votação promovida pela European Outdoor Conservation Association (EOCA), que vai atribuir 30 mil euros a dois projetos de conservação da natureza. A organização não governamental (ONG) de ambiente portuguesa concorre com o projeto de fazer regressar o castor-europeu aos rios do Parque Natural do Douro Internacional (PNDI), que abrange o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

Intitulado “The Beaver’s Return: Preparing Rivers for Their Expansion”, o projeto pretende recuperar três ribeiras, através da remoção de árvores invasoras, da plantação de 5.000 árvores autóctones e da construção de duas pequenas estruturas inspiradas nos diques dos castores, destinadas a favorecer a retenção de água e a recuperação dos ecossistemas ribeirinhos. A candidatura surge numa altura em que o castor-europeu, que desapareceu há séculos de Portugal, está a expandir naturalmente a sua distribuição na Península Ibérica, existindo registos recentes nas proximidades do PNDI. Com o projeto, a Rewilding Portugal pretende antecipar a possível chegada destes animais e para tal quer melhorar as condições ecológicas dos cursos de água e permitir que a espécie encontre habitats mais favoráveis à sua expansão.

«Os castores desempenham um papel fundamental na dinâmica dos rios e das zonas húmidas», recorda a organização, realçando a sua importância para a criação de novos habitats e contribuição para aumentar a retenção de água na paisagem e favorecer a biodiversidade, «beneficiando inúmeras outras espécies, incluindo anfíbios, aves, peixes e invertebrados». A votação decorre até dia 17 através da plataforma oficial https://www.eocaconservation.org/vote/ .