Covilhã quer ser Capital Nacional da Juventude em 2027

O município da Covilhã vai candidatar-se a Capital Nacional da Juventude 2027, estatuto ao qual já tinha concorrido no ano transato.

A candidatura resulta de «um processo participativo e colaborativo que envolveu o tecido associativo, as instituições de ensino, as forças vivas da região e, prioritariamente, os jovens do concelho, os verdadeiros protagonistas na construção das propostas e dos conteúdos audiovisuais que integram o projeto», adiantou Hélio Fazendeiro. O autarca covilhanense justificou que a Câmara tem investido «muito nas políticas de juventude, de aproximação aos jovens, de promoção das melhores condições no território para acolher, para incentivar aqueles que cá estão, aqueles que cá nasceram, aqueles que aqui cresceram, mas também, sobretudo, aqueles que para cá vêm». As linhas mestras da candidatura são “os princípios da inclusão, da capacitação, da inovação, das condições para os jovens na Covilhã encontrarem o espaço de desenvolvimento para a construção dos seus sonhos e materialização dos seus projetos pessoais, profissionais e familiares».

Para o presidente da Câmara da Covilhã, conquistar este título representa «o resultado natural das políticas que se substanciam com coisas concretas», através, nomeadamente, do Conselho Municipal da Juventude». Hélio Fazendeiro recordou também que o município aumentou a isenção do IMI para cinco anos, para jovens que até aos 35 anos adquiram casa e fixem residência no concelho. As candidaturas a Capital Nacional da Juventude 2027 já estão fechadas. Esta iniciativa distingue os municípios que criam «mais oportunidades para os jovens e reforçam a sua participação na vida das comunidades». O título é atribuído pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, em coorganização com o Conselho Nacional de Juventude, a Federação Nacional de Associações Juvenis, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Assembleias Municipais e a Movijovem.