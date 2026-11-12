Figueira de Castelo Rodrigo e Salamanca recebem 2,2 milhões de euros para modernizar cais no rio Douro

Os cais fluviais de Vega Terrón, em Espanha, e Barca d’Alva, em Figueira de Castelo, no rio Douro, vão ser reabilitados para proporcionar uma experiência turística «global, acessível e sustentável», anunciou o município figueirense.

A intervenção resulta do projeto DUVA – “Duero/Douro: Verde y Azul”, candidatado ao Programa de Cooperação Interreg VI-A Espanha-Portugal (POCTEP) com um orçamento de mais de 2,2 milhões de euros. O objetivo é «afirmar o rio Douro como elemento de ligação entre Portugal e Espanha, revitalizando as zonas ribeirinhas adjacentes e transformando-as em destinos turísticos que utilizam a tecnologia, a conetividade e as sinergias bilaterais para melhorar a experiência dos visitantes e a qualidade de vida das populações locais», referiu a Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo num comunicado enviado a O INTERIOR. São parceiros a autarquia do distrito da Guarda, a Diputación de Salamanca (Espanha), a APDL (Administração de Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo) e o Ayuntamiento de La Fregeneda (Espanha).

«Este projeto de cooperação representa uma oportunidade importante para valorizar os nossos recursos naturais, culturais e patrimoniais e vai contribuir para o desenvolvimento económico e social da nossa região transfronteiriça», sublinhou Carlos Condesso, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, citado no documento. Para o autarca, o projeto DUVA vai contribuir «para gerar emprego, valorizar e dar visibilidade ao património e fixar pessoas nestes territórios de baixa densidade». Já o presidente da Diputación de Salamanca, David Mingo, citado no mesmo documento, afirmou que a iniciativa pretende «preparar infraestruturas que, num futuro próximo, poderão transformar os territórios raianos em zonas de destino e não apenas de passagem».

Segundo o município de Figueira de Castelo Rodrigo, do lado português, vão ser investidos 574.111 euros na reabilitação do passeio ribeirinho de Barca d’Alva, naquele concelho, nos acessos adjacentes e na requalificação da sede da Plataforma de Ciência Aberta. «Está ainda prevista a digitalização do corredor fluvial e ambiental com o reforço das telecomunicações desta zona raiana e no percurso do rio, bem como a melhoria da segurança da navegação, e ainda a instalação de sensores ambientais e de medição da qualidade da água», é referido. O DUVA vai também desenvolver ferramentas digitais de informação turística e monitorização do território. O período de execução da iniciativa vai decorrer entre 2026 e 2028, adiantou a autarquia figueirense.