Desabamento de telhado em fábrica de Figueira de Castelo Rodrigo faz cinco feridos graves e dois leves

Cinco trabalhadores de uma empresa de climatização ficaram feridos com gravidade esta quarta-feira no desabamento do telhado de um pavilhão fabril, situado na zona industrial de Figueira de Castelo Rodrigo.

Há ainda doi feridos ligeiros a registar. O alerta para o acidente foi dado pelas 10h40, tendo sido mobilizados para o local 21 operacionais, apoiados por nove viaturas, segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Estão no terreno os bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida e Pinhel, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda, a GNR e a proteção civil municipal.

Segundo Carlos Condesso, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, «os trabalhadores estavam a instalar o sistema de frio na cobertura da empresa, que desabou, provavelmente com o seu peso, tendo as vítimas caído de uma altura de cerca seis metros».

O autarca acrescentou que a ocorrência «não está relacionada com as condições meteorológicas, deverá ser um acidente de trabalho» e que as vítimas são funcionários de uma empresa de climatização de Seia.

«Os bombeiros procederam ao resgate e estabilização dos feridos, que ficaram sob os destroços, para serem encaminhados para o Hospital da Guarda», disse ainda Carlos Condesso a O INTERIOR.