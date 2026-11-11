Sp. Covilhã inicia segunda volta da Liga 3 no penúltimo lugar

O Sporting da Covilhã terminou a primeira volta da Liga 3 com mais uma derrota e no penúltimo lugar da Série B com 7 pontos, fruto de uma vitória, quatro empates e quatro derrotas.

Os serranos perderam 2-0 na visita ao Louletano no domingo, na 9ª jornada da prova. Os algarvios entraram da melhor forma no encontro e chegaram à vantagem logo aos 2’, num cabeceamento certeiro de Tiago Correio após livre cobrado na lateral por Vítor Gonçalves. Pouco depois, aos 17’, Alexandre Dias podia ter ampliado a contagem para o Louletano, mas Gustavo Galil opôs-se bem. Os locais voltaram a entrar bastante bem na segunda parte e marcaram o segundo golo aos 50’ por Vítor Gonçalves, que concluiu da melhor forma um contra-ataque iniciado por Alexandre Dias. Sem argumentos, o Covilhã revelou-se presa fácil para a formação algarvia, que esteve perto do terceiro golo aos 55’ e 65’. No Estádio do Algarve, os serranos tiveram algum domínio, só que voltaram a evidenciar dificuldades em transformar essa superioridade em oportunidades de golo, pelo que foram raras as jogadas de perigo. Na próxima jornada, agendada para dia 29, os covilhanenses jogam em Santarém, 4º classificado, no arranque da segunda volta da Liga 3.