Cristiano Ronaldo deixa seleção nacional

Cristiano Ronaldo anunciou, esta quinta-feira, a sua saída oficial da seleção portuguesa.

O capitão da seleção nacional, de 41 anos, deixa a equipa das quinas após um percurso de 23 anos. Ao serviço da seleção, CR7 tornou-se o jogador com mais jogos e com mais golos da história do país, conquistando os únicos três títulos da seleção nacional.

A decisão foi anunciada na a véspera da convocatória de Jorge Jesus, que iria incluí-lo para os próximos compromissos de Portugal na Liga das Nações. «Aos portugueses. Chegou o dia de devolver a camisola 7 da seleção de todos nós. Nunca a senti como exclusivamente minha. Mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de a vestir, de a defender e de a levar comigo para estádios no mundo inteiro. Hoje chegou o momento de entregar ao futuro. Não foi uma decisão fácil, porque há decisões que não se tomam apenas com a cabeça, tomam-se também com o coração», justificou num video divulgado nas redes sociais.