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Cristiano Ronaldo deixa seleção nacional

5 Novembro, 2026
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Escrito por Luís Martins

Cristiano Ronaldo anunciou, esta quinta-feira, a sua saída oficial da seleção portuguesa.

O capitão da seleção nacional, de 41 anos, deixa a equipa das quinas após um percurso de 23 anos. Ao serviço da seleção, CR7 tornou-se o jogador com mais jogos e com mais golos da história do país, conquistando os únicos três títulos da seleção nacional.

A decisão foi anunciada na a véspera da convocatória de Jorge Jesus, que iria incluí-lo para os próximos compromissos de Portugal na Liga das Nações. «Aos portugueses. Chegou o dia de devolver a camisola 7 da seleção de todos nós. Nunca a senti como exclusivamente minha. Mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de a vestir, de a defender e de a levar comigo para estádios no mundo inteiro. Hoje chegou o momento de entregar ao futuro. Não foi uma decisão fácil, porque há decisões que não se tomam apenas com a cabeça, tomam-se também com o coração», justificou num video divulgado nas redes sociais.

«Hoje termina a minha caminhada dentro do campo com a Seleção Nacional, saio de cabeça levantada com o orgulho do caminho que fiz e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês, continuarei a sofrer, a vibrar e a celebrar cada vitória de Portugal com o ‘sim’. Passei a minha vida a trabalhar para ser o melhor jogador do mundo. Hoje percebo que a maior vitória foi ter merecido representar o melhor país do mundo. Obrigado por estes 23 anos. Obrigado por terem acreditado em mim. Obrigado por me terem permitido viver um sonho que começou quando era apenas um menino na Madeira, a correr atrás de uma bola. A camisola fica, o orgulho de a ter vestido será meu para sempre. Portugal estará sempre em mim. Até sempre, Cristiano Ronaldo», concluiu.

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