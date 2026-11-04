Tarde de domingo tranquila para líderes Pinhelenses e Trancoso na Iª Liga de Futebol da AFG

A sexta jornada da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG) não trouxe alterações à classificação geral, com os líderes Pinhelenses e Trancoso a terem uma tarde de domingo tranquila.

A formação da “cidade-falcão” recebeu e venceu o Vilanovenses (7º classificado) por 4-2 e a equipa da “cidade de Bandarra” ganhou, também em casa, ao Vila Cortês do Mondego por 2-0. Nos outros jogos da 6ª jornada, o Sporting Celoricense foi empatar a uma bola a São Romão (8º), o Aguiar Beira goleou na receção ao Sporting de Vilar Formoso (9º) por 6-0 e o Gouveia derrotou em casa o Fornos de Algodres por 3-2. Já o Manteigas (11º) foi ganhar 4-2 ao terreno do Sporting da Mêda (12º) e Figueirense (10º) empatou 1-1 na visita ao Sporting do Sabugal (6º). Pinhelenses e Trancoso seguem na frente com 15 pontos, tendo agora o Gouveia (3º) e Aguiar da Beira (4º) no encalce com 13 pontos, enquanto o Celoricense é 5º com 12 pontos. Fornos de Algodres (13º) e Vila Cortês (14º) continuam no fundo da tabela sem qualquer ponto.

A próxima jornada arranca no sábado com a partida Manteigas-Sabugal e continua no domingo com os restantes jogos, entre eles, um escaldante Trancoso-Aguiar da Beira. Mas há mais: Vilar Formoso-Pinhelenses, Figueirense-Gouveia, Vila Cortês-Celoricense, Vilanovenses-Mêda e Fornos-São Romão. Na IIª Liga, jogou-se também a 6ª jornada que ficou marcada pelo empate (3-3) do Foz Côa na Guarda com o Mileu. Um resultado que atrasa a equipa do norte do distrito na luta pelo primeiro lugar, agora partilhado pelo Sporting Gonçalense, que foi ganhar 3-0 a Arcozelo (Gouveia), e pelo Vila Franca das Naves, que fez o mesmo na visita ao Palmares (Manteigas). No domingo, o Freixo de Numão recebeu e derrotou o Paços da Serra por 3-2 e o Seia FC ganhou 2-0 em Casal de Cinza. Folgou o Vila Verde (Seia). Gonçalense e Vila Franca das Naves lideram com 15 pontos.

No próximo domingo estão agendados os encontros Seia-Gonçalense, Vila Franca-Mileu, Foz Côa-Arcozelo, Casal de Cinza-Freixo Numão e Paços da Serra-Vila Verde. Folga o Palmares.