Lajeosa do Mondego e Casal de Cinza continuam na Taça de Portugal de futsal

Já é conhecida a segunda eliminatória da Taça de Portugal feminina de futsal, que vai contar com a participação de duas equipas da região.

O CRC Lajeosa do Mondego vai jogar em casa do Golpilheira (Batalha) e o GCR de Casal de Cinza vai receber o Tabuense (Tábua). Já a AD Fundão defrontará em casa o Oliveira do Bairro. Em masculinos, o Casal de Cinza vai estrear-se na Taça de Portugal com uma deslocação ao pavilhão dos açorianos do Remédios SC.

Os jogos da segunda eliminatória estão agendados para o fim de semana de 7 e 8 de novembro.