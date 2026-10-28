Sp. Covilhã empata líder Belenenses no Restelo

O Sporting da Covilhã empatou 1-1 na visita ao líder Belenenses no domingo, na 7ª jornada da Série B da Liga 3, e tarda em sair do fundo da tabela.

A equipa de Belém entrou a dominar, mas os visitantes foram respondendo com objetividade, com destaque para Cheikh Niang. A melhor ocasião do primeiro tempo aconteceu aos 25’ e foi protagonizada pela equipa do Restelo, com um remate rasteiro de fora da área de Bruninho a embater no poste. Aos 30’, foi o Covilhã a criar perigo, mas Fábio Cruz viu o golo ser negado por Guilherme ao segundo poste. Cinco minutos depois, segunda bola nos ferros para os locais, quando Herrera desviou à boca da baliza, mas à trave, após passe de Bruninho.

O início da segunda parte trouxe mais equilíbrio, embora o Belenenses fosse mais pressionante sem criar perigo. Pelo contrário, aos 69’, Niang serviu Ângelo Barbosa, que, importunado por um adversário, falhou de baliza aberta. O golo do Covilhã chegou mesmo aos 80’, por Daniel Pires, num remate colocado, sem hipótese para Guilherme. Os azuis estavam com dificuldades em reagir, fazendo-o mais com o coração do que com a cabeça. No entanto, aos 90’+2’, Bruninho cruzou da direita para a cabeça de João Oliveira, que resgatou um ponto para os anfitriões.

O Belenenses segue na frente com 14 pontos, enquanto o Covilhã é oitavo classificado com 7 e vai receber o Caldas, 7º, no domingo.