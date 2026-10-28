Pinhelenses chega-se à frente na Iª Liga Distrital

A luta pelo primeiro lugar na Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG) está ao rubro, com seis equipas bem posicionadas para aproveitar qualquer deslize dos adversários.
Foi o que aconteceu no domingo, na quinta jornada da prova. O líder Trancoso perdeu de forma surpreendente em Vilar Formoso com o Sporting local por 3-1, num jogo com 12 cartões amarelos e um vermelho. Sandro Pais (23’), José Mano (62’) e Diogo Baltazar (86’) marcaram para os locais, enquanto Baía fez o golo de honra dos visitantes. Quem aproveitou foi o Pinhelenses, que alcançou o Desportivo na liderança depois de ganhar 2-0 em Manteigas com golos de Caio Vasconcelos e Omar Mousa. Já o Sporting Celoricense empatou a zero na receção ao Gouveia e o Aguiar da Beira perdeu 4-3 na visita ao Vilanovenses.
Nos restantes jogos, o Ginásio Figueirense recebeu e goleou o Sporting da Mêda por 4-0, o Sporting do Sabugal venceu 2-1 em Fornos de Algodres e o São Romão foi ganhar 3-2 a Vila Cortês do Mondego. Fornos e Vila Cortês ainda pontuaram. Após cinco jornadas, Pinhelenses e Trancoso lideram o campeonato com 12 pontos, seguidos do quarteto formado por Celoricense, Vilanovenses, Aguiar da Beira e Sabugal, todos com 10 pontos. No fundo da tabela encontram-se o Fornos de Algodres e o Vila Cortês, enquanto o Manteigas é antepenúltimo com 1 ponto. Este domingo, realiza-se a 6ª jornada com os jogos São Romão-Celoricense, Gouveia-Fornos de Algodres, Trancoso-Vila Cortês, Mêda-Manteigas, Sabugal-Figueirense, Pinhelenses-Vilanovenses e Aguiar da Beira-Vilar Formoso.
Na IIª Liga Distrital, jogou-se também a 5ª jornada com o Foz Côa a golear em casa o Palmares por 8-1, o Sporting Gonçalense a vencer 2-0 na receção ao Mileu e o Vila Franca das Naves a derrotar o Vila Verde por 3-0. Já o Seia FC venceu pela margem mínima na receção ao Arcozelo e o Paços da Serra derrotou o Casal de Cinza por 3-0. Folgou o Freixo de Numão. Foz Côa, Gonçalense e Vila Franca da Naves seguem na frente com 12 pontos. Na próxima jornada, este domingo, estão agendados os jogos Arcozelo-Gonçalense, Freixo de Numão-Paços da Serra, Casal Cinza-Seia FC, Palmares-Vila Franca e Mileu-Foz Côa. Folga o Vila Verde.
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