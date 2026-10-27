Aluna da Escola da Sé abdica do resultado para ajudar colega no Corta Mato Escolar

A aluna do 6º ano da Escola da Sé, na Guarda, Rita Gaspar, abdicou do resultado que poderia ter conquistado na competição do Corta Mato Escolar, na semana passada, para ajudar uma colega da mesma escola que «se tinha aleijado e precisava de ajuda. Sem hesitar, interromper a sua corrida para prestar auxílio à colega, colocando o seu bem-estar acima da competição e dos seus próprios objetivos desportivos», segundo adianta a instituição de ensino da cidade mais alta.

Pelo gesto, a aluna recebeu um Cartão Branco, pelo acto de «solidariedade e companheirismo que marcou todos os presentes». A instituição reitera que se tratou de um exemplo de «humanidade, empatia e espírito desportivo, demonstrando que além dos resultados e das medalhas, existem valores muito mais importantes, como a solidariedade, o respeito e a entreajuda».