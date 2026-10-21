Foz Côa coroou campeões europeus de autocross e cross car

A pista de Vila Nova de Foz Côa recebeu, no domingo, a Super Final Europeia de Autocross e Cross Car, que encerrou a temporada da modalidade e definiu os campeões de várias categorias.

Organizada pelo Foz Côa Automóvel Clube, a prova atraiu muito público para ver os melhores pilotos da atualidade oriundos de vários países, num total de cerca de 70 participantes. O sábado foi dedicado às qualificações e à primeira manga, enquanto no domingo tiveram lugar as meias-finais e finais das cinco categorias em competição: Superbuggy, Buggy1600, Juniorbuggy, Cross Car e Junior Cross Car. Os checos Jakub Novotný e Ladislav Hanák foram os grandes protagonistas nas categorias Buggy1600 e Juniorbuggy, respetivamente, ao conquistarem os títulos europeus. Em Superbuggy, o compatriota Petr Nikodém confirmou o estatuto de campeão, título que já tinha assegurado na ronda anterior.

Em Cross Car, a vitória em Foz Côa foi para a espanhola Ares Lahoz Rubio e para o francês David Meat, que já tinha o título garantido. Em Junior Cross Car, o grego Vasileos Iliopoulos conquistou o título europeu, apesar de ter terminado a prova duriense na terceira posição. O vencedor em Foz Côa foi Henri Haaf, numa corrida que marcou o encerramento do campeonato.