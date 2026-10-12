Passos Coelho compara Montenegro a Costa: “Se um dia voltar, não será para mais do mesmo”

Antigo primeiro-ministro diz que “não está candidato a nada”, mas admite voltar “se o PSD não for bem sucedido”. Por enquanto, diz que sente o dever de intervir num “tempo de vésperas”, e insiste que o PSD tinha o dever de ter tentado aliança à direita para fazer avançar reformas e deixou um claro elogio a Ventura.
“Se um dia voltar, não será para mais do mesmo”, garante Pedro Passos Coelho, enquanto defende aproximação do PSD ao Chega.
Em entrevista à SIC Notícias, a primeira entrevista televisiva desde que abandonou funções políticas, o antigo primeiro-ministro deixou este domingo tudo menos certezas nesse campo, sublinhando apenas que “não está candidato a nada”, nem a preparar uma candidatura. “Se estivesse, diria”, assegurou. E voltou a defender uma aliança do PSD à direita, no Parlamento, que permitisse aprovar as reformas que considera essenciais para o futuro do país.
Foto: Expresso
Deixe comentário