Política

Passos Coelho compara Montenegro a Costa: “Se um dia voltar, não será para mais do mesmo”

12 Outubro, 2026
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Escrito por Luís Baptista-Martins

Antigo primeiro-ministro diz que “não está candidato a nada”, mas admite voltar “se o PSD não for bem sucedido”. Por enquanto, diz que sente o dever de intervir num “tempo de vésperas”, e insiste que o PSD tinha o dever de ter tentado aliança à direita para fazer avançar reformas e deixou um claro elogio a Ventura.

“Se um dia voltar, não será para mais do mesmo”, garante Pedro Passos Coelho, enquanto defende aproximação do PSD ao Chega.

Em entrevista à SIC Notícias, a primeira entrevista televisiva desde que abandonou funções políticas, o antigo primeiro-ministro deixou este domingo tudo menos certezas nesse campo, sublinhando apenas que “não está candidato a nada”, nem a preparar uma candidatura. “Se estivesse, diria”, assegurou. E voltou a defender uma aliança do PSD à direita, no Parlamento, que permitisse aprovar as reformas que considera essenciais para o futuro do país.
Foto: Expresso

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  • Me desculpe
    Já tem idade para ter juízo
    Como esquecer quando pediu aos portugueses para imigrarem
    Como esquecer os cortes nas pensões
    Como esquecer o apoio nas certidões em doentes oncológicos
    Foi muito para além daquilo que a Troika nos impunha
    Cortes nos salários
    Congelamento em várias carreiras
    Num pais em que a classe vincada ao estado
    Jamais irá perdoar
    Hoje está fora e creio que já teve a oportunidade de governar
    Sempre quis ficar nem na fotografia perante os seus pares na Europa
    Mas tal como defende uma maioria absoluta para que possa levar a cabo medidas a implementar
    Já não vivemos em época de salazarismo
    E ainda bem
    Está fora com um pé dentro
    Num partido que está a governar de forma legitima
    Como militante desse partido fazia bem ficar calado e no momento certo se apresentar a presidente do mesmo partido PSD
    Hoje presta um mau serviço ao partido
    Pode e é legítimo a sua opinião
    Mas deve respeitar quem tem legitimidade para governar
    A sua opinião deve guardar no seu armário
    Pois só está a contribuir para a desvalorização daqueles que hoje estam no exército das suas funções
    Aquilo que eu vejo no momento
    Passos Coelho acaba de ser uma oposição ao seu partido estando fora
    Deixe quem está a governar sossegado
    E no seu tempo se assim entender
    Deve aparecer
    O direito a cidadania, expressão e visão
    Deve ser contido em opiniões que neste momento apenas servem para incendiar
    Os eleitores não são cegos nem certamente vai esquecer o seu legado
    Para bem do bom funcionamento do seu próprio partido deve ter contenção nas opiniões que demonstra e deixar governar
    Nos eleitores cá estaremos um dia para avaliar este governo
    E certamente ele terá palco para poder aparecer de novo
    Eu sinto que não mais terá oportunidade
    Será recordado pior que Santana Lopes

    Responder
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