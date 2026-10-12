Passos Coelho compara Montenegro a Costa: “Se um dia voltar, não será para mais do mesmo”

Antigo primeiro-ministro diz que “não está candidato a nada”, mas admite voltar “se o PSD não for bem sucedido”. Por enquanto, diz que sente o dever de intervir num “tempo de vésperas”, e insiste que o PSD tinha o dever de ter tentado aliança à direita para fazer avançar reformas e deixou um claro elogio a Ventura.

“Se um dia voltar, não será para mais do mesmo”, garante Pedro Passos Coelho, enquanto defende aproximação do PSD ao Chega.