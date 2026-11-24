O programa de comemorações dos 50 anos das primeiras eleições autárquicas em Portugal realizadas em democracia inicia-se a 12 de dezembro, dia em que se cumprem cinco décadas sobre as eleições de 1976.

As assembleias municipais de todo o país vão reunir-se em sessões evocativas para ceblebrar as realizações do Poder Local e o seu impacto na vida nas populações, numa iniciativa coordenada pela Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 Anos do Poder Local Democrático, em articulação com a Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM).

A abertura formal das comemorações terá lugar a 13 de dezembro, na Guarda, numa sessão solene que contará com intervenções do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. O Presidente da República, António José Seguro, enviará uma mensagem em suporte de vídeo.

«As comemorações irão decorrer ao longo de um ano e evidenciarão o modo como o Poder Local materializou as vantagens da Democracia perante a sociedade portuguesa», afirma Artur Torres Pereira, presidente da comissão organizadora, em comunicado enviado a O INTERIOR.

«Será um momento de reconhecimento do contributo das autarquias e dos eleitos locais para a consolidação da democracia, o desenvolvimento dos territórios e a melhoria das condições de vida dos portugueses», acrescenta aquele que foi o primeiro presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), entre 1984 e 1990.