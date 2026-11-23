A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, esteve em Manteigas, esta segunda-feira, para se enteirar dos trabalhos de limpeza do Ribeiro da Vila, depois da enxurrada da passada quarta-feira, e conhecer as medidas propostas para resolver a instabilidade da zona da Mata da Carvalheira, sobranceira à vila serrana.

A governante foi à Carvalheira e esteve na ponte do Prata, em Manteigas, tendo reunido depois com o presidente da Câmara e responsáveis de vários serviços, como o ICNF, APA, Proteção Civil, entre outros.

No final, disse aos jornalistas que estabilizar a encosta «não é uma solução simples, nem fácil, e vai demorar». A comitiva discutiu um relatório do Laboratório Nacional de Engenheria Civil (LNEC), que propõe a médio prazo a estabilização do terreno afetado na Mata da Carvalheira através da criação de socalcos para suster a encosta.

«É a parte mais difícil e mais cara, porque é um perfilamento do talude ao longo do Ribeiro da Vila, mas temos que seguir o que o LNEC nos disser para fazer. Há depois a regularização do Ribeira da Vila, que já será responsabilidade da APA [Agência Portuguesa do Ambiente], que é complexa, mas é mais simples que a anterior», adiantou.

A ministra não se comprometeu com prazos ou com o investimento necessário, que deverá sair do PTRR (Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência)

Flávio Massano, presidente da Câmara de Manteigas, adiantou, entretanto, uma estimativa dos custos das obras necessárias, citando um dos elementos envolvidos nos trabalhos de limpeza e consolidação depois da enxurrada, que apontou para a necessidade de «10 a 20 milhões de euros».

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