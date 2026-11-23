A porta voz da petição para a criação do Centro Oncológico Regional da Beira Interior, Magna Lourenço, esteve presente na reunião da Câmara Municipal da Guarda esta segunda-feira para pedir que os presentes na reunião camarária assinassem a dita petição que, no início de novembro, já contava com mais de 9 mil assinaturas.

No executivo Guardense apenas os vereadores António Monteirinho (PS) e João Prata (PSD) assinaram o documento. O socialista deixou no ar a questão de «para onde irá esta valência». Já o social-democrata recomendou a porta-voz da petição a «apresentar a medida na Assembleia Municipal da Guarda, mesmo que seja preciso debater a localização».

O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa (PG), sublinhou que os serviços do Hospital Sousa Martins «estão bem referenciados» e garante que vai «falar com o Conselho de Administração da ULS da Guarda para perceber qual é a estratégia e os passos que já terão sido dados», de forma a estar em «consonância com o CA do Hospital».

No final da intervenção, Magna Lourenço admitiu que «vinha com uma expectativa de que fossem assinar a petição que não fala da localização, só fala da criação de um estudo de viabilidade para a criação do Centro Oncológico da Beira Interior.

Recorde-se que, depois da criação da dita petição, a presidente do Conselho de Administração da ULS da Guarda, Rita Figueiredo, afirmou a O INTERIOR, que concorda com a criação do Centro Oncológico, mas recorda que «a ULS da Guarda é a única que tem um serviço de oncologia que funciona em pleno com médicos oncologistas em permanência» em comparação com o «hospital da Covilhã onde não existe serviço de oncologia».

Rita Figueiredo pormenoriza que na Guarda, a equipa de oncologia «não tem lista de espera, e portanto todos os doentes estão a ser acompanhados e temos capacidade para receber mais doentes».

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.