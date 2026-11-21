O Centro de Estudos Ibéricos (CEI) promove, este sábado, na Guarda, o seminário “A Comunicação Social e o Espírito Ibérico: novos horizontes de cooperação”.
A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) na Guarda e junta profissionais de órgãos de comunicação social dois lados da fronteira. A Rádio Altitude e O INTERIOR estão representados pelo seu diretor, Luís Baptista-Martins. Estão a ser debatidos temas como “A imprensa e a construção de uma opinião pública ibérica: informar para aproximar”.
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