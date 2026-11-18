Guarda apresentou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, várias propostas que espera ver inscritas no Orçamento Municipal da Câmara da Guarda para 2027.

A presidente da concelhia, Diana Santos, disse que se trata de «uma estratégia de desenvolvimento, justiça social e valorização» do concelho da Guarda «assente em sete eixos fundamentais». Entre as propostas está o “cheque habitação jovem municipal”, com atribuição de apoio financeiro direto à habitação para jovens residentes que trabalhem no concelho da Guarda, com majoração especial para jovens que transfiram a sua residência e posto de trabalho para a Guarda, ainda o “cheque-reabilitação térmica” e cartão de eficiência energética, a isenção de taxas urbanísticas de edificação e licenciamento na reabilitação de imóveis destinados a habitação própria e permanente, programa municipal de recuperação de edificado municipal e comunitário nas freguesias rurais para habitação pública a custos acessíveis e criação de espaços comunitários de teletrabalho e serviços.

No capítulo da fiscalidade, o PS propõe isenção de IMI na aquisição ou reabilitação de imóveis destinados a habitação própria e permanente com valor patrimonial tributável até 350.000 euros, condicionado à manutenção de residência efetiva do proprietário pelo período mínimo de cinco anos no concelho e prolongamento por mais cinco anos da isenção temporária por reabilitação urbana e por mais dois anos para habitação própria permanente. Também a aplicação da dedução máxima por dependente no IMI e devolução acrescida da participação variável no IRS aos residentes da Guarda (fixando a taxa abaixo dos 3,75 por cento atuais).

A concelhia do PS da Guarda pretende também o alargamento da gratuitidade do passe dos transportes urbanos a todos os munícipes residentes no concelho da Guarda com reorganização e reforço da frota dos Serviço de Transportes Urbanos (STUG), reajustamento geral de horários e aumento da frequência de circulação, garantindo cobertura regular entre a cidade e as freguesias. Outra proposta tem a ver com descontos diretos no comércio tradicional com acumulação de pontos convertíveis em vouchers para serviços e equipamentos municipais, descontos em mobilidade/estacionamento, tarifas reduzidas em piscinas e instalações desportivas, bilheteira cultural (teatro/museus), saúde preventiva e apoio social.

Na resposta social e saúde, o PS propõe a reorganização dos serviços municipais através de equipas multidisciplinares de proximidade para prestar cuidados integrados e acompanhamento contínuo aos munícipes mais vulneráveis, garantia do apoio financeiro municipal necessário para consagrar o direito ao subsídio de turno aos bombeiros voluntários e profissionalizados e programa de investimento na renovação tecnológica dos equipamentos materiais e operacionais dos corpos de bombeiros.

Outra proposta refere-se ao Conselho Municipal da Cultura, com a convocação regular e auscultação prévia vinculativa deste órgão na definição da programação e linhas orientadoras da política cultural. Ainda isenção total de taxas municipais de utilização de todos os equipamentos culturais municipais para todas as atividades que promovam uma cultura participativa, inclusiva e democrática, também a implementação de residências artísticas e parcerias de dimensão ibérica.

No último eixo, os socialistas pretendem a transmissão online, em direto, das reuniões do executivo com criação de arquivo digital aberto e pesquisável de gravações, atas e deliberações, a concretização do orçamento participativo jovem, assim como a isenção de taxas municipais de ocupação do espaço público para feiras, certames e eventos do comércio tradicional no Centro Histórico, articulada com campanhas de animação e atratividade comercial.

Diana Santos, líder da concelhia socialista, afirmou que «se as nossas propostas forem aceites e se o orçamento contemplar um projeto de evolução, estaremos disponíveis para o aprovar».