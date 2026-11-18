A Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (UBI) recebeu o Selo ORPHEUS, uma das mais prestigiadas certificações internacionais na área da formação doutoral em Biomedicina e Ciências da Saúde.

A distinção reconhece a qualidade científica e pedagógica dos doutoramentos em Biomedicina, Ciências Farmacêuticas e Medicina, tendo sido atribuída após uma avaliação da Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System (ORPHEUS), que incluiu a visita de uma comissão internacional composta por Peter Holzer (Universidade de Medicina de Graz, da Áustria) e Gül Akdogan (Universidade de Economia de Izmir, na Turquia). Nesta passagem, os avaliadores reuniram com a reitora da UBI, Ana Paula Duarte, a presidente da Faculdade, Assunção Vaz Patto, diretores dos cursos de doutoramento, orientadores e estudantes de doutoramento, entre outros. A ORPHEUS concluiu que os programas de doutoramento da Faculdade de Ciências da Saúde estão «bem estruturados, são geridos de forma eficaz e recebem feedback positivo das diferentes partes interessadas».

O organismo destacou ainda o forte compromisso institucional com a melhoria contínua e a excelência na investigação. Para a apreciação positiva, os avaliadores destacam as condições disponibilizadas pela Faculdade para a investigação biomédica. «A visita às infraestruturas demonstrou que a Faculdade de Ciências da Saúde disponibiliza um espaço amplo com uma vasta gama de equipamentos topo de gama para estudos biomédicos, apoiados por pessoal técnico dedicado», refere o documento. Os peritos sublinham ainda a utilização intensiva destes recursos por parte de doutorandos e investigadores da Universidade.

A ORPHEUS enfatiza igualmente o ambiente de investigação e inovação promovido pela UBI que, segundo os avaliadores, «promove um ecossistema dinâmico de investigação e inovação», incentivando a colaboração com empresas, instituições e a comunidade envolvente, bem como o empreendedorismo e a criação de valor. O Selo ORPHEUS terá validade de seis anos, até 20 de outubro de 2032. A entrega formal da distinção está prevista para a Assembleia-Geral da ORPHEUS, que decorrerá em Copenhaga (Dinamarca), em maio de 2027. Para a direção da Faculdade de Ciências da Saúde, esta atribuição «é um reconhecimento europeu da qualidade da formação doutoral nas ciências biomédicas e da saúde», que valoriza o trabalho desenvolvido pela Faculdade na «supervisão científica, no acompanhamento dos doutorandos e na criação de excelentes condições para o seu desenvolvimento como investigadores».