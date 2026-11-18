A região da Guarda serviu de cenário para o telefilme “Pão Nosso”, da saga “Contado por Mulheres”, que esteve a ser gravado na nossa região na semana passada. A história foi escrita pela escritora Maria João Lopo de Carvalho, que tem raízes familiares na Guarda, e realizada por Filipa Ruiz. Do elenco fazem parte Bárbara Branco, João Lagarto, Sandra Faleiro e Vicente Wallenstein.
Por recomendação da argumentista guardense, as gravações foram feitas em Pêro Soares, Videmonte e na Guarda. O cenário interior é exatamente na casa do pai de Maria João Lopo de Carvalho, numa encosta do Vale do Mondego.
O telefilme “Pão Nosso” relata a história de um jovem que «foi para Lisboa, mas acaba por regressar à cidade natal. É uma história atual sobre um casal jovem que não consegue viver em Lisboa devido aos preços da habitação e resolvem dar uma nova chance e viver numa casa de família de um dos personagens – localizada na região da Guarda», segundo explica a guardense. Como forma de criar vida, os jovens apostam num «negócio familiar e voltam à massa mãe para conseguir ficar na Guarda a viver».
Filipa Ruiz é a responsável pela realização e conta que depois de escolhida a localização onde iam gravar, veio à Guarda «deambular no centro, conhecer as ruas, a judiaria, as pessoas, os restaurantes e colocou-se a questão “qual é a melhor forma de representar a Guarda?”». A realizadora assume ter tido «sorte, porque os cenários naturais são excelentes, são de topo”». Além do centro da cidade mais alta, também os arredores fazem parte das filmagens, nomeadamente a aldeia de Pêro Soares, com a vista para a montanha, os Passadiços do Mondego, a Barragem do Caldeirão, entre outros locais emblemáticos da região guardense.
As gravações do telefilme decorreram durante seis dias. Foi Vicente Wallenstein que levantou o véu e contou a O INTERIOR que “Pão Nosso” representa uma «história familiar de um casal que tenta mudar-se para a Guarda (terra natal) para terem um futuro mais tranquilo, dadas as dificuldades que têm para se instalar na capital». O ator adianta que «entre o casal há alguns desentendimentos e desconfianças, mas a história acaba com uma relação bonita e com a partilha de tradições». João Lagarto, um dos atores principais, sendo um «homem do sul com família alentejana», foi buscar a inspiração ao único laço beirão que tem, «um avô natural da Gardunha, que era completamente diferente do resto da família pelas brincadeiras, pelo humor escatológico, à primeira vista uma grande seriedade».
Por sua vez, a atriz Sandra Faleiro, com origens familiares no Soito (Sabugal), olha para a história que esteve a ser gravada e percebe que o «contexto é atual, uma vez que há uma certa revolta das novas gerações em relação à falta de habitação e às dificuldades de viver na capital». No telefilme “Pão Nosso” a atriz assume o papel de uma «mãe, uma mulher de força, uma beirã – como a minha mãe, tias e como a minha avó», recorda. Bárbara Branco generaliza e assume que «atualmente há uma tendência para voltar às origens», e isso é representado no telefilme “Pão Nosso”. No entanto, para os personagens não basta «arranjar um trabalho que os sustente, querem um trabalho que os motive, e que os faça vibrar». Para a jovem atriz este filme tem uma história de amor «em relação às nossas origens e ao sítio de onde vimos».
A atriz conta que uma das grandes lições que leva do papel que desempenhou neste telefilme é que «nunca é tarde para descobrir novas profissões, novos amores, novas motivações. E por vezes, os saltos de fé, como mudar para outra cidade, às vezes revelam-nos surpresas maravilhosas que nos mudam a vida». “Pão Nosso” está a ser produzido pela Ukbar Filmes e faz parte da segunda temporada da série “Contado por Mulheres”, da RTP. A estreia está confirmada para 2027, com data ainda por anunciar.
Guarda é cenário do telefilme “Pão Nosso”
História retrata a vida de um casal jovem que, por não conseguir fazer face às necessidades que engloba viver na capital, volta para a terra natal
A região da Guarda serviu de cenário para o telefilme “Pão Nosso”, da saga “Contado por Mulheres”, que esteve a ser gravado na nossa região na semana passada. A história foi escrita pela escritora Maria João Lopo de Carvalho, que tem raízes familiares na Guarda, e realizada por Filipa Ruiz. Do elenco fazem parte Bárbara Branco, João Lagarto, Sandra Faleiro e Vicente Wallenstein.
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