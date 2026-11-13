Faleceu Joaquim Lopes Craveiro Júnior aos 89 anos de idade. Foi professor adjunto na Escola Secundária Afonso de Albuquerque (Guarda), tendo sido nomeado para o quadro da instituição a partir de dezembro de 1979. No associativismo, Lopes Craveiro desempenhou funções como presidente do Cento Cultural da Guarda, entre outras ligações a coletividades, contribuindo para a dinamização cultural da cidade e da região na década de 1980. O velório será na casa mortuária da Misericórdia da Guarda, a partir das 17 horas de amanhã, sábado. A missa de corpo presente será realizada no domingo pelas 10h50, seguindo-se o funeral para o cemitério novo da Guarda.