João Cardoso, Armindo Monteiro e Luís Filipe Reis entre os homenageados no Dia da Cidade

Já são conhecidas as presonalidades e instituições que vão ser homenageadas pela Câmara da Guarda no Dia da Cidade, a 27 de novembro. A lista foi divulgada esta segunda-feira, na reunião quizenal do executivo.

A medalha de mérito municipal grau prata será atribuída ao cantor Luís Filipe Reis, aos artistas plásticos Júlio Cunha, Nuno Miles, Pedro Figueiredo e Rui Miragaia, bem como a Armindo Monteiro, empresário e presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, João Cardoso (na foto), diretor-geral da Coficab, e ao general António Bogas, primeiro oficial general do quadro da GNR e um dos responsáveis pela instalação do Comando Nacional da UEPS na cidade.

A mesma distinção vai ser concedida às delegação da Guarda da Liga Portuguesa Contra o Cancro/Movimento Vencer e Viver e da Cruz Vermelha. A Câmara deliberou também atribuir a medalha de mérito municipal grau ouro ao Rancho Folclórico do Centro Cultural da Guarda, à Casa da Sagrada Família, à Cáritas Diocesana da Guarda e à Banda Filarmónica de Famalicão da Serra.

Na sessão solene dos 827 anos da Guarda serão ainda homenageados 24 antigos funcionários da autarquia.