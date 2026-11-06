As 4ªs Jornadas da Educação da Guarda já começaram no Teatro Municipal (TMG), contando neste momento com a intervenção de Paula Vagos (na foto), psicóloga clínica, professora da Universidade de Aveiro e investigadora na área da fobia social e da agressividade em adolescentes, que está a falar sobre análise e prevenção de comportamentos agressivos e bem-estar em meio escolar.

Hoje e amanhã, professores, educadores, pais, alunos, psicólogos, técnicos, pessoal não docente e público em geral vão debater e refletir sobre «a forma como os alunos aprendem, como ensinamos, a mudança dos tempos e aquilo que se pede aos futuros profissionais».

A partir das 17h30, o especialista espanhol Eduard Vallory, analista social e diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia de Barcelona, abordará o «mapeamento das tendências de mudança e inovação pedagógica global».

Segue-se uma apresentação dos alunos da atividade “BrilhanteMENTE”, intitulada “Coragem para ser: o caminho da superação”. À noite (21 horas), terá lugar no café-concerto um momento dedicado à memória de Inês de Castro no Jarmelo, por Agostinho da Silva.

O dia de sábado começa com uma visita guiada ao centro histórico de Trancoso e a primeira conferência da tarde será de João Paulo Mineiro (14h30), sub-diretor da Secundária Quinta das Palmeiras (Covilhã), investigador e Conselheiro Nacional de Educação, sobre o impacto e desafios das tecnologias emergentes no ensino.

Já António Sampaio da Nóvoa, professor catedrático de Ciências da Educação, ex-reitor da Universidade de Lisboa e antigo embaixador na UNESCO, apresentará a visão estratégica e perspetiva histórica e futura da escola, numa intervenção marcada para as 15 horas.

Às 16h30 será a vez de Jorge Sequeira, psicólogo e professor universitário, intervir para apresentar uma abordagem motivacional sobre resiliência e superação.

A sessão de encerramento das Jornadas da Educação da Guarda está marcada para as 18 horas de sábado. A organização conta este ano com um novo parceiro, o Agrupamento de Escolas de Pinhel, que se junta aos Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, na Guarda, Trancoso e Escola Secundária Quinta das Palmeiras, na Covilhã.