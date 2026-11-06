Ecoraia regressa este fim-de-semana a Salamanca

A 10ª edição da Ecoraia regressa neste fim-de-semana, 7 e 8 de novembro, ao Recinto de Feiras de Salamanca, em Espanha, juntando produtos locais, gastronomia, cultura e promoção turística da Beira Interior e da vizinha província de Salamanca.

O evento reúne 70 produtores (43 de Portugal e 27 de Espanha) que vão montar no recinto da Ecoraia 100 stands com produtos regionais. Em foco vão estar o «vinho, azeite, doçaria, mel, queijo, enchidos, artesanato», que costumam estar entre os mais procurados na Ecoraia, segundo lembrou Miguel Gavinhos, presidente da direção da Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB).

À gastronomia, a 10ª Ecoraia vai aliar a cultura e tradições portuguesas e espanholas com demonstrações de jogos tradicionais, grupos de folclore, fado e flamenco, bem como o típico magusto português com jeropiga, provas de presunto ibérico, carne jarmelista, entre outras iguarias endógenas dos dois lados da fronteira.

A 10ª edição da Ecoraia representa um investimento da AMCB de cerca de 150 mil euros, cofinanciados no âmbito do projeto “Território com Futuro”, do Programa Operacional INTERREG Espanha-Portugal, e insere-se nas atividades da Comunidade de Trabalho BIN-SAL AMCB-Diputación de Salamanca.