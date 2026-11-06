Faias atraem milhares de visitantes todos os anos em Manteigas

A 6ª edição do festival “Faias – Ode ao Outono”, que decorre em Manteigas ao longo do mês de novembro, atrai alguns milhares de visitantes àquela encosta da Serra da Estrela para apreciarem a paisagem outonal criada pelas faias. Antes mesmo da programação começar, todas as caminhadas e rotas pedestres já tinham as inscrições lotadas, confirmando a atração por este fenómeno natural nesta altura do ano.

Dos vários pontos do país, há quem reserve um ou mais dias para participar na programação das Faias que, de ano para ano, apresenta novidades. «Este ano lançámos caminhadas para novos percursos além da Rota das Faias – nomeadamente a Rota do Javali, a Rota do Poço do Inferno, outro ex-libris de Manteigas e a Rota de São Sebastião», adianta Flávio Massano, presidente da Câmara Municipal de Manteigas. «As caminhadas estão todas esgotadas. São mais de mil pessoas a participar nas visitas guiadas e depois há centenas de pessoas, para não dizer milhares, que vêm todos os dias até Manteigas», acrescenta o edil, segundo o qual nas «últimas duas semanas, e prevejo que até ao final do mês de novembro, a afluência tem sido muito grande».

Além de percursos pedestres, as Faias – Ode ao Outono inclui atividades para toda a família, nomeadamente cinema e teatro, música com os Némanus (sexta-feira) e Chico da Tina (sábado), observação e identificação de cogumelos silvestres e aves da Serra da Estrela, Desporto de Natureza, Trilhos, Mercadinho e Outono, Faias Sonoras, entre outras.

O movimento influenciado pelas paisagens das Faias também tem impacto na economia local e regional de Manteigas, nomeadamente na restauração e no alojamento. «Tenho falado com agentes económicos que dizem que, neste momento, quase não se nota o fim do Verão, uma vez que estão a ter o melhor outubro de sempre – e o mesmo acontecerá com novembro», adianta a O INTERIOR. Flávio Massano sublinha que o impacto do Festival Faias é sentido em todo o distrito, uma vez que «as pessoas dormem em Seia, na Guarda e nos vários concelhos ao redor».

Questionado quanto ao fenómeno que atrai as pessoas ao coração de Manteigas, Flávio Massano diz não ter explicação, mas garante que quando «as pessoas chegam, a beleza das cores do outono supera a expectativa, porque as fotografias não fazem jus à beleza que encontram no local».