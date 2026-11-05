Homem de 76 anos detido na Guarda por incêndio florestal

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação criminal da Guarda, em articulação com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Centro Interior, deteve, na quarta-feira, em flagrante delito, o autor de um incêndio florestal, em Guilhafonso, no concelho da Guarda.

Segundo a PJ, o homem, com 76 anos de idade, procedia à limpeza dos seus terrenos, ateando o fogo em dois locais distintos, através da utilização de chama direta por isqueiro, sem que tenha comunicado e solicitado as devidas autorizações.

Acabou por perder o controlo do fogo que começou a propagar-se rapidamente, colocando em risco zonas de povoamento vegetal, uma mancha de pinheiro-bravo e carvalhos, assim como habitações.

A propagação foi contida por populares no local, inspetores desta Polícia e por elementos da Equipa do GTRI, que se encontravam nas proximidades a realizar diligências em outras investigações por crimes semelhantes.

Os Bombeiros Voluntários da Guarda e de Vila Franca das Naves, após ser dado o alerta pela PJ, rapidamente extinguiram o incêndio, que teve o seu curso próximo de um castanheiro, cuja idade calculada ultrapassa os 500 anos, sendo considerado um símbolo da região.

O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. O inquérito é titulado pelo DIAP da Guarda.