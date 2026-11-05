8ª Mostra Gastronómica da Castanha este fim-de-semana na Arrifana (Guarda)

Este fim-de-semana, 7 e 8 de novembro, realiza-se na Arrifana (concelho da Guarda) a 8ª mostra gastronómica da Castanha. Para sábado, na Casa do Povo, está marcado o 5º Festival Caldo de Castanha, um jantar convívio com a prova do caldo, ao qual se segue o tradicional magusto com música ao vivo de Armando Almeida.

Já no domingo a animação começa pelas 16 horas com o Grupo de Concertinas 5F’s, segue-se um showcooking com o chef João D’Eça Lima e, para as 17h45, está marcada a 8ª Mostra Gastronómica da Castanha. Durante a tarde há o mercadinho “Mimos da nossa terra” no Pavilhão da Arrifana.

A iniciativa é organizada pela União Social Desportiva e Recreativa da Arrifana, no concelho da Guarda.