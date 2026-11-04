Dominado incêndio que começou em Fornos de Algodres e alastrou a Penalva do Castelo e Aguiar da Beira

Está dominado o incêndio que deflagrou em Fornos de Algodres, distrito da Guarda, na noite de segunda-feira. O fogo entrou em resolução esta madrugada, às 2h44, de acordo com fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela.

A mesma fonte referiu a existência de três bombeiros com ferimentos ligeiros, dois por inalação de fumo e um com uma entorse.

Às 8h45, mantinham-se no terreno 377 operacionais, auxiliados por 108 veículos, em trabalhos de vigilância e rescaldo, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

As chamas alastraram para os concelhos de Aguiar da Beira (Guarda) e Penalva do Castelo (Viseu) durante o dia de ontem.