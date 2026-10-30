Jornadas Gastronómicas para descobrir a raia do Centro de Portugal e de Castela e Leão

A terceira edição das Jornadas Gastronómicas e de Promoção Turística “Atravessando a Raia/ Cruzando La Raya” vai decorrer de 30 de outubro a 8 de novembro com o objetivo de valorizar o «potencial enorme» do território raiano luso-espanhol.

«Este projeto é muito mais do que aquilo que as pessoas possam pensar. Queremos dar visibilidade a todo este território com história, uma história que, em tempos, nos afastou e está hoje a unir-nos e tem de nos unir cada vez mais», disse Rui Ventura, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, na apresentação do evento, em Figueira de Castelo Rodrigo. As jornadas são organizadas pelo Turismo Centro de Portugal, em parceria com o Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Junta de Castela e Leão (Espanha). A iniciativa pretende ainda afirmar «a fronteira não como um elemento de separação, mas como um espaço de encontro, de identidade partilhada e de valorização turística».

O programa conjuga experiências gastronómicas, percursos de mototurismo, etnografia, música e outras atividades culturais. «Queremos dar a conhecer uma raia com as suas histórias, como o contrabando, por exemplo, que faz parte dos dois países, mas que atrai um turismo muito específico para este tipo de histórias verdadeiras», exemplificou Rui Ventura, referindo que as Jornadas pretendem também contribuir para a dinamização da economia local. Do programa constam um roteiro gastronómico em vários restaurantes dos dois lados da fronteira de 30 de outubro a 8 de dezembro e uma exposição etnográfica em Sobradillo (Salamanca), que será inaugurada a 21 de novembro.

A mostra “Ritos e Rituais de Inverno na Raia” ficará patente até 23 de dezembro na Casa del Parque “El Torreón de Sobradillo”. De 5 a 8 de novembro vão realizar-se rotas de motas nas regiões de Zamora Espanha) e Norte de Portugal, bem como de Salamanca e Centro de Portugal. Para 13 de novembro está agendada uma mesa redonda, no auditório do Museu Municipal do Sabugal, dedicada ao tema “Atravessando a Raia, Cultura da Fronteira” para debater a evolução histórica das fortalezas, fortins e castelos da fronteira luso-espanhola. As Jornadas contam ainda com um concerto do Quinteto da Orquestra Sinfónica de Castela e Leão no Convento de Santa Maria de Aguiar, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a 28 de novembro.