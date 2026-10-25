Ministro da Agricultura visitou Festival do Borrego Serra da Estrela na Carrapichana

O Festival do Borrego Serra da Estrela DOP está a decorrer na Carrapichana (Celorico da Beira) para exaltar a ovelha bordaleira Serra da Estrela e foi visitado, na manhã deste domingo, pelo ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes.

Organizado pelo município de Celorico da Beira, em conjunto com a Junta de Freguesia de Carrapichana, a Estrelacoop e a Ancose, o certame alia o borrego à tradição, cultura, música, desporto, artesanato e degustações, mostra e leilão de gado e um encontro de pastores Serra da Estrela.

Hoje realizou-se ainda a Grande Rota da Transumância (Etapa 10-Linhares da Beira/Carrapichana). A festa vai terminar com a atuação do artista José Malhoa. Mas os apreciadores de borrego vão poder continuar a degustar um dos principais pratos típicos da gastronomia serrana, confecionado de diversas maneiras, que vão do tradicional assado ou guisado ao sofisticado e inovador gourmet, durante a Semana Gastronómica que começa na segunda-feira e prolonga-se até 1 de novembro, nos restaurantes aderentes da Região Demarcada de Borrego Serra da Estrela.