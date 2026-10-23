“Chefs on Fire” no Museu do Côa no fim de semana

O evento “Chefs on Fire” regressa ao Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, no fim de semana com oito chefs a confecionar pratos exclusivos, inspirados nos ingredientes da região e nas origens da cozinha paleolítica, a partir de técnicas ancestrais exploradas com o arqueólogo Pedro Cura.

No sábado, o menu será assinado por António Queiróz, do Lura, Rui Silva, do Euskalduna (1 Estrela Michelin e 2 Sóis Repsol), Óscar Geadas, do G Pousada (1 Estrela Michelin e 1 Sol Repsol) e Diogo Novais, do Porinhos. Já no domingo, a proposta gastronómica vai contar com Pedro Braga, do Mito (1 Sol Repsol), Hugo Portela, do Cibû, Francisco Cepeda, da Cooperativa, e Ana Macedo, do Vinha (1 Estrela Michelin e 1 Sol Repsol).