Figueira de Castelo Rodrigo inicia no dia 1 de dezembro as celebrações da época mais mágica do ano. Até 31 de dezembro, a “Figueira Terra Natal” está de volta com atividades pensadas para encantar e surpreender miúdos e graúdos, num ambiente marcado pela magia e pelo espírito natalício.

A abertura oficial acontece no dia 1 de dezembro, com uma Parada de Natal que vai percorrer a Avenida Heróis de Castelo Rodrigo. Pelas 17h30, junto ao edifício da Câmara Municipal, terá lugar a tradicional cerimónia do acender das iluminações de Natal da vila, dando início a um espetáculo de luz, cor e música. A festa continuará no Largo Mateus de Castro, que volta a ser o epicentro das principais atrações natalícias. Ali vão ficar a mini roda, o carrossel parisiense, a charrete encantada, a casa do Pai Natal, a casa dos duendes, o comboio de natal e o tradicional presépio, bem como uma feirinha do livro e o mercadinho de Natal, «criando o cenário ideal para momentos de diversão, convívio e partilha em família», sublinha o município.

O programa inclui ainda sessões de cinema, “workshops” temáticos, apresentações literárias e uma animada parada de “Pais Natais Zumbásticos”, que vai envolver os alunos das atividades de “Tik Tok Dance”, “Zumba Kids”, Zumba e “Zumba Gold”. Entre os destaques da programação natalícia está um concerto de ópera na Igreja Matriz de Figueira de Castelo Rodrigo, no dia 19 de dezembro. No dia 24, a tradicional fogueira de Natal será acesa junto à Casa da Cultura, antes da noite de Consoada. A iniciativa contará também com uma “DJ Christmas Party”, que assinala mais um momento de celebração.

Para o presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, «o Natal é uma época de união e reencontro, e queremos que este evento continue a superar as expectativas da população, trazendo mais alegria e esperança a todos». Carlos Condesso acrescenta que a programação da “Figueira Terra Natal” procura também «atrair mais visitantes ao concelho, dando-lhes a oportunidade de conhecer as tradições locais, e contribuir para dinamizar o comércio e valorizar a economia local».