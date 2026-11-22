Os preços dos combustíveis em Portugal vão ter nova descida na próxima semana. O gasóleo e a gasolina devem registar descidas de 4,5 cêntimos por litro, a partir desta segunda-feira, 23 de novembro. Contudo, a descida de preços poderá vir a ser ligeiramente menor, uma vez que o Governo deverá também alterar o valor do desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). Consoante o posto de abastecimento, os preços cobrados ao consumidor final podem variar, tendo em conta que os preços finais também são resultado da média dos valores praticados pelas gasolineiras.