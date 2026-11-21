Realiza-se este domingo a 2ª Edição da Resistência TT na Quinta das Cabras (entre a Guarda e Vale de Estrela), organizada pelo Moto Clube da Guarda.
A iniciativa conta com algumas dezenas de pilotos inscritos nas 4 categorias (MX1, MX2, Infantis, Quads). Haverá ainda prémios adicionais para os melhores veteranos nas duas categorias principais (MX1 MX2). A entrada é livre e haverá serviço de bar permanente de onde é possível assistir ao espetáculo proporcionado pelos pilotos. Os treinos decorrem durante a manhã. As provas têm início às 13 horas.
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