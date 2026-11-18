Ana Caramelo, ciclista natural de Caria (Belmonte), apurou-se recentemente para a final do Campeonato do Mundo de “Cycling eSports” após terminar entre as quinze melhores classificadas na prova de qualificação, realizada no início de outubro no “Cycling District”, no Porto.
Ana Caramelo é a primeira portuguesa a alcançar uma final mundial desta modalidade de ciclismo virtual. Em maio passado, a ciclista da Matos Mobility-Flexaco-IHS tinha-se sagrado também a primeira campeã nacional de “cycling eSports”, uma vez que a Federação Portuguesa de Ciclismo tornou esta prática oficial.
Ana Caramelo na final do Mundial de “Cycling eSports”
Ana Caramelo, ciclista natural de Caria (Belmonte), apurou-se recentemente para a final do Campeonato do Mundo de “Cycling eSports” após terminar entre as quinze melhores classificadas na prova de qualificação, realizada no início de outubro no “Cycling District”, no Porto.
Deixe comentário