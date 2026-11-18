Rui Teixeira (Amarante FC) e Ana Rodrigues (Saca Trilhos Anadia) venceram, no domingo, a terceira edição da prova de trail running Challenge Passadiços do Mondego.

Marcada pela chuva, a competição contou com mais de 600 inscritos entre atletas e caminheiros. Em masculinos, Rui Teixeira concluiu os 12 quilómetros da vertente competitiva em 45m58s, batendo o recorde da edição anterior que também lhe pertencia. Na segunda posição ficou Renato Teixeira (Minho e Lima Trail) com o tempo de 47m02s065’ e o espanhol Adrián Martín Rodríguez (Cabras y Antílopes, de Ciudad Rodrigo) completou o pódio em 48m58s294’. Em femininos, Ana Rodrigues foi a mais rápida e também fixou o novo recorde da prova com a marca de 56m43s. Tânia Cruz (ACR Senhora Desterro) foi segunda em 58m00s043’ e Anabela Aguiar (individual) terceira em 59m58s765’.

Rui Teixeira e Ana Rodrigues também venceram o “Desafio Vertical”, sendo os mais rápidos a percorrer o último quilómetro do Challenge, entre a ponte da Mizarela e a meta, que inclui a temível escadaria do Caldeirão, com cerca de 210 metros de desnível e 720 degraus. O atleta de Amarante subiu em 09m22s, enquanto a anadiense Ana Rodrigues fez o trajeto em 11m33s.

A partida foi dada em Videmonte e a meta ficou na barragem do Caldeirão. Os três primeiros classificados receberam troféus e 350, 150 e 75 euros, respetivamente. Rui Teixeira e Ana Rodrigues também levaram para casa o prémio especial de 500 euros destinado a quem conseguisse bater o recorde estabelecido no ano passado por Rui Teixeira (46m04s) e Tânia Cruz (57m37s). Segundo a autarquia, o Challenge Passadiços do Mondego atraiu participantes de vários pontos do país e nacionalidades, tendo registado um novo recorde de participação com mais de 600 inscritos.