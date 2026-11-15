Trancoso de pedra e cal na liderança da Iª Liga Distrital

O GD Trancoso continua de pedra e cal no comando da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG) e somou este domingo mais uma vitória, a oitava consecutiva, na visita ao Pinhelenses por 3-2.
Na a 8ª jornada, o Gouveia, segundo classificado, ganhou 3-1 na receção ao Manteigas e o Sporting Celoricense, terceiro, conseguiu o mesmo resultado na recação ao Fornos de Algodres, que continua sem pontuar esta época.
Nos restantes jogos, o Vilanovenses foi ganhar 3-2 ao Sabugal, o Figueirense empatou 1-1 em São Romão, o Vilar Formoso venceu 4-1 na Mêda e o Aguiar da Beira concedeu um empate caseiro (3-3) frente ao Vila Cortês do Mondego, que conquistou o primeiro ponto da temporada.
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